Zeldzame schat in Loppersum

De munten zijn waarschijnlijk in de grond verstopt toen Loppersum in 1590 werd geplunderd. Mogelijk is de eigenaar toen vermoord. Er zat ook een penning uit de Engelse Tudor-dynastie (1485-1603) bij. Waarschijnlijk is die meegenomen door een Engelse huursoldaat bij het Beleg van Groningen in 1580.

’Laagje puin blijkt muntschat’

Bij herinrichtingswerkzaamheden in het centrum van Loppersum werden de gouden munten gevonden. Wethouder Pier Prins van ruimtelijke ordening: „Bij werkzaamheden aan de riolering is deze muntschat aan het licht gekomen. Wat in eerste instantie op een laagje puin leek, bleek een kelder van een oude woning te zijn waarin een muntschat van 48 goudguldens verborgen lag.”

De munten zijn eigendom van de provincie Groningen. Op 20 mei worden ze tentoongesteld in het gemeentehuis van Loppersum.

Zeldzaam grote muntschat uit de Gouden Eeuw gevonden in Loppersum https://t.co/LupTeScQd5— RTV Noord (@rtvnoord) 11 april 2017