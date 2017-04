Verhuurder huis Breda waar granaat ontplofte: ’Ze betaalden huur in briefjes van vijf’

In de nacht van zondag op maandag hoorden omwonenden een harde knal. Er bleek een handgranaat te zijn gegooid naar een huis waar op dat moment een gezin aanwezig was. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het huis en enkele auto’s ernstig beschadigd. De vader, moeder en twee jonge kinderen van het zwaarst getroffen huis werden naar het politiebureau gebracht om even bij te komen.

Ze huurden het huis sinds dit jaar van Djamiel Mangroe, die vaak contact had met het gezin. „Ze betaalden de maandelijkse huur van 850 euro namelijk vaak contant. Met stapels briefjes van vijf of tien euro. Dat vond ik wel vreemd,” vertelt de verhuurder aan Omroep Brabant. Wel was het lastig om op andere manieren contact te krijgen met het gezin. Sinds de explosie heeft hij helemaal niets meer van hen gehoord.

Het gezin had echter nooit eerder voor problemen gezorgd, maar zelf verzekert hij ook helemaal niets met het criminele milieu te maken te hebben. „Het kan een vergissing zijn, maar het lijkt erop dat ze zich met foute zaken bezighielden en dat iemand ze bang wilde maken.”

Om veiligheidsredenen verblijft het gezin sinds de ontploffing op een ander adres.