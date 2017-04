Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Pennen met adrenaline teruggeroepen

25 min geleden

DEN HAAG - Een aantal pennen met adrenaline, waarmee mensen met zware allergieën zichzelf kunnen injecteren, wordt teruggeroepen. Dat heeft registratiehouder (Meda Pharma BV) besloten in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De aanleiding is dat twee exemplaren in Japan niet werkten.