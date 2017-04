Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Jongeren ontmaskeren kinderlokkers

1 uur geleden

APELDOORN - De politie heeft dinsdag vier mannen aangehouden omdat ze via internet seksafspraken maakten met een vijftienjarige jongen, het zogenoemde grooming. De mannen kwamen bij de politie in beeld door filmpjes waarin ze in de val werden gelokt. De filmpjes waren gemaakt door een aantal jongeren, aldus de politie.