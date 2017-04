Eisen tot 9 jaar cel voor afpersing

De verdachten, variërend in leeftijd van 20 tot 39 jaar, wordt verweten dat zij in juli vorig jaar in het clubhuis van motorclub Catervarius in Benschop een man met geweld hebben afgeperst. Twee van hen zouden ook betrokken zijn geweest bij een woningoverval in Lopikerkapel in september 2015, waar zij een gezin met een vuurwapen bedreigden om achter de locatie van een kluis te komen. Tegen dit tweetal is negen jaar cel geëist, tegen de andere lagere vrijheidsstraffen.

De officier van justitie noemde het „huiveringwekkend” wat het slachtoffer van de afpersing heeft meegemaakt. De verdachten lieten hun slachtoffer urine drinken in een achterkamertje van het clubhuis, waar hij urenlang tegen zijn wil is vastgehouden, geslagen en geschopt. Ze bedreigden hem met een pistool en een bijl. Aanleiding was een onbetaalde vergoeding van ongeveer 150 euro voor door de club geleverde hand- en spandiensten.