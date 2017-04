Verhoren belastingontwijking in juni

De commissie maakt op een later moment bekend wie voor de verhoren zal worden uitgenodigd. Het gaat om de eerste zogenoemde parlementaire ondervragingscommissie die de Tweede Kamer in het leven heeft geroepen. Deze mini-enquête is, na een parlementaire enquête, het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Kamer kan inzetten. Getuigen zijn verplicht op te komen dagen en worden onder ede gehoord.

De commissie van PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie buigt zich over fiscale constructies. Het initiatief ontstond na onthullingen over een internationaal netwerk van belastingontwijking, de zogenoemde Panama Papers.