Onruststoker NRC zocht snelle parkeerplek

Dinsdagmiddag moest het hele gebouw worden ontruimd vanwege een verdachte auto in de parkeergarage. Om uit te sluiten dat er een explosief in de auto zat, kwam er zelfs een bomexpert ter plaatse. Alle medewerkers van de krant moesten op straat wachten tot de situatie weer veilig was.

Parkeerplaats

De automobilist in kwestie verklaarde later dat hij zijn auto snel kwijt moest. „Hij heeft zich naar binnen geluld en is via de nooduitgang weggegaan, waardoor er overigens ook een alarm af ging”, vertelt hoofdredacteur Peter Vandermeersch aan AT5. „Daarna heeft hij zich uit de voeten gemaakt. Dit allemaal omdat hij dringend een parkeerplaats nodig had.”

’Wat een lul’

Vandermeersch is niet blij met de actie van de automobilist. „Heel ondiplomatisch gezegd: wat een lul. Maar officieel: het was goed dom van hem. Het is fijn dat je je excuseert, maar besef je wel wat je gedaan hebt, je hebt meer dan tweehonderd mensen op straat gejaagd.”