Verdachte vast voor liquidatie Jalink

Volgens Het Parool gaat het om de 27-jarige Gideon G. uit Amsterdam-Zuidoost. Hij werd twee weken geleden gearresteerd en staat woensdag terecht voor het voorbereiden van een andere liquidatie.

Jalink, een bekende van de politie, werd vorig jaar mei op de Klipperweg in Diemen meerdere keren beschoten terwijl hij met zijn zoontje in een auto zat. Op straat zakte hij in elkaar. Later overleed hij in het ziekenhuis.

Jalink was veroordeeld voor het witwassen van misdaadgeld. Tegen hem liepen nog zaken over plofkraken en drugsbezit. In het verleden zat hij al vast voor plofkraken en overvallen.