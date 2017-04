premium

Aanhoudingen en drugs bij invallen in Venlo

VENLO - Bij invallen in twee panden op de Bevrijdingsweg in Venlo heeft de politie dinsdagavond zeker vijf mensen aangehouden. Ook werd een tas met softdrugs in beslag genomen. In een van de panden bevond zich een vermoedelijk clubhuis van motorclub Satudarah, aldus de politie.