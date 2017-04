Kamer zet plan vaderschapsverlof in ijskast

Het voorstel heeft een grote financiële impact en dient daarom aan de formatietafel te worden behandeld, zei VVD'er Dilan Yeşilgöz. Zij kreeg onder meer steun van het CDA en D66, hoewel die partijen voor uitbreiding van het verlof zijn. VVD, CDA, D66 en GroenLinks onderhandelen momenteel over de vorming van een nieuw kabinet.

Linkse partijen waren er niet blij mee. De financiën zijn geregeld en er is geen enkele reden om het uit te stellen, stelde SP'er Bart van Kent. Gijs van Dijk van de PvdA vindt het besluit onbegrijpelijk.

Het wetsvoorstel is van de hand van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher. Die vindt de wens van de VVD om het besluit controversieel te verklaren ,,bizar en ouderwets'', twitterde hij.

Over uitbreiding van het verlof wordt al jaren gesproken. De werkgevers zijn tegen uitbreiding. Werkgeversorganisatie MKB-Nederland zei eerder dat het kabinet met de uitbreiding zou ,,graaien in de snoepdoos'' van de bedrijven. Nederland heeft in Europa samen met Ierland en Zwitserland de slechtste verlofregeling van Europa.