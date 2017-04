Op beelden is te zien hoe de vrouw het uitschreeuwt, terwijl haar benen uit de stoeltjes bungelen.

De vrouw, die zich door de ’katapult’ de lucht in liet schieten, zat dubbel ingesnoerd: in een vierpuntsgordel én in een beugel. Die beugel zou echter zijn losgeschoten tijdens de lancering. Daardoor gleed ze gedeeltelijk uit de stoel en bungelden haar benen in de lucht, heen en weer geslingerd door de zwaartekracht.

Toeschouwers moeten toekijken hoe de vrouw doodsangsten uitslaat tot de attractie tot stilstand komt.

Volgens de eigenaar van de attractie had de vrouw haar handen en voeten op de verkeerde plek, weet AT5. Toen ze nogmaals goed probeerde te gaan zitten, drukte ze de knop in waardoor de beugel losging.

De vrouw kwam er voor zover bekend zonder verwondingen vanaf.

