De verdachte werd niet gevonden, maar wel zijn er digitale gegevensdragers in beslag genomen. De doorzoekingen vonden plaats na opdracht van de officier van justitie en in aanwezigheid van een rechter-commissaris.

De 18-jarige Budak uit Haarlem werd afgelopen maandag dood aangetroffen in een auto in Haarlem. Alles wees erop dat de jonge man in IJmuiden is neergestoken en vervolgens zwaargewond voor het ziekenhuis in Haarlem is afgezet.