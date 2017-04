premium

Kamer wil ’briefgeheim’ moderniseren

47 min geleden

DEN HAAG - De bescherming van het brief- en telefoongeheim in de grondwet is door alle nieuwe vormen van communicatie niet meer van deze tijd en moet worden gemoderniseerd. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) kreeg hier woensdag ruime steun voor in de Tweede Kamer.