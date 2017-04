premium

Vrijwilligers geven taalcursussen in het asielzoekerscentrum in Nijmegen.

Inburgeraars bijna allemaal te laat

34 min geleden Onze Verslaggevers

Den Haag - Ongeveer acht op de tien inburgeraars die in 2013 en 2014 had moeten beginnen met het leren van de Nederlandse taal, is er niet in geslaagd om binnen drie jaar examen te doen.