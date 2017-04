Middenvelder Dortmund redt teamgenoten

Hij zag dinsdagavond vanuit een ooghoek dat er in de buurt van de spelersbus een explosief tot ontploffing werd gebracht en riep naar de chauffeur om zo snel mogelijk door te rijden. Bender, wiens taak het op het veld is om voor de zekerheid van het elftal gevaren op tijd in te schatten en gaten dicht te lopen, heeft zijn rol als ’elftalbeveiliger’ in de bus op een andere manier waargemaakt door het gevaar meteen te onderkennen en actie te ondernemen.

Marcel Schmelzer, de aanvoerder van Borussia, vermoedde in eerste instantie niet dat het een aanslag betrof. „Moet er iemand weer een steen tegen de bus gooien”, vroeg hij zich af.

Keeper Roman Bürki liet de Zwiterse boulevardkrant Blick optekenen wat er in de bus gebeurde op het moment van de aanslag. „De bus nam een bocht richting de hoofdstraat, toen we een enorme knal hoorden - een regelrechte explosie. Na de knal hebben we ons allen in de bus zo klein mogelijk gemaakt, sommige spelers gingen op de grond liggen. We wisten namelijk niet of er nog meer zou gebeuren.”