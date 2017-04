Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Bakkers stevenen op paasstaking af

59 min geleden

AMSTERDAM - De kans wordt steeds groter dat bakkers komende vrijdag het werk neerleggen. Vakbond FNV is niet ingegaan op een uitnodiging van de werkgevers voor overleg over een nieuwe cao. De onderhandelingen daarover bevinden zich in een impasse, zo laat de bond woensdag weten.