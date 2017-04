premium

Automobilist (18) rijdt moeder en baby in kinderwagen aan in Zwolle

40 min geleden

Zwolle - Een auto heeft woensdagmorgen een moeder en een baby in een kinderwagen aangereden in de Obrechtstraat in Zwolle. De 30-jarige vrouw uit Zwolle liep rond 10.00 uur met de kinderwagen over het trottoir toen ze werden geraakt. De baby, een meisje van 9 maanden oud, is met onbekende verwondingen door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.