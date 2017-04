Maker ’lynchfilmpje’ Sylvana: ’Ik zet nooit meer iets op internet’

K. is een van de weinigen uit de groep van 22 verdachten die zegt spijt te hebben van zijn uitingen op internet over Sylvana Simons. Hij knutselde een filmpje in elkaar met de politica die destijds veel te verduren kreeg om haar kritiek op Zwarte Piet.

De man uit Kudelstaart fotoshopte het gezicht van Simons in een andere foto zodat het leek dat zij werd ’opgehangen’ door de Ku Klux Klan. Hij beeldde haar bovendien af als Afrikaanse inboorling en Zwarte Piet.

De officier van justitie vindt het filmpje indringender dan de dreigende teksten die Simons naar haar hoofd geslingerd kreeg en eist daarom een werkstraf van 80 uur. Tegen vier mannen die zich op sociale media hebben uitgelaten over Simons is eerder op de dag een taakstraf van 60 uur geëist voor opruiing en belediging.

Flauwekul

Het filmpje was bedoeld als flauwekul, verklaart K. in de rechtszaal. „Ik zag iets wat erop leek en ben gaan knippen en plakken. Ik heb er niet echt over nagedacht. Als ik er een nachtje over had geslapen, dan was het misschien wel anders gegaan.”

Toen hij zag dat het filmpje werd opgepikt door verschillende media, heeft hij zijn ’slideshow’ offline gehaald. Websites als dumpert hadden de video toen echter al op hun eigen site geplaatst.

’Alles verandert’

K. heeft er moeite mee dat ’alles in Nederland verandert’. Dat maakte hem woedend. „Sinterklaas mag niet meer, Willem-Alexander mag niet meer in de Gouden Koets, de Paashaas...”, jammerde hij.

Sylvana Simons verklaart dat ze het filmpje niet helemaal heeft bekeken, omdat het te confronterend voor haar was. Toen haar vader werd geboren, was het lynchen van zwarte mensen gebruikelijk op sommige plekken, zegt de gekwetste politica.

Ze heeft nooit het hele filmpje kunnen bekijken. Te confronterend, zegt #Sylvana.— Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) April 12, 2017

Tijdens de behandeling van de zaak richt Marcel K. zich tot Sylvana Simons om zijn excuses aan te bieden. „Voor wat ik haar heb aangedaan.”

Marcel K. is, voor zover de verdachten aan het woord zijn geweest, de enige die spijt zegt te hebben van zijn acties. Dat meldt onze verslaggever Saskia Belleman, die live verslag doet vanuit de rechtbank.

Onderzoek

De 37-jarige man uit Kudelstaart verklaarde eerder dat hij alleen heeft gehandeld. Hij had zich bij de politie gemeld nadat het OM een groot onderzoek naar de maker van het filmpje had aangekondigd. Onder de video, waarin de foto van Simons was aangebracht op beelden van gelynchte zwarte Amerikanen, draaide het carnavalslied Oh Sylvana van de Brabantse zanger Rob van Daal.