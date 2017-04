Vechtpartij met 10 meiden na ruzie in KFC Tilburg

De ruzie was begonnen in de KFC. Daarna verplaatsten de ruziemakers zich naar buiten en ontstond er een vechtpartij. Omstanders op de Heuvel zagen hoe tien meiden elkaar sloegen.

,,Het werd op een gegeven moment echt heavy. Het is maar goed dat de politie ingreep, anders was deze vechtpartij nog wel even doorgegaan”, zegt Kevin tegen het BD.

Agente gewond aan duim

Twee politievrouwen die de vechtpartij zagen, grepen direct in. Een van de agentes raakte hierbij gewond omdat een 14-jarige Tilburgse hardhandig aan haar duim draaide. Later bleek dat de duim uit de kom was geweest. Tegen de 14-jarige Tilburgse is aangifte gedaan. Ze zal strafrechtelijk worden vervolgd.

Het 15-jarige meisje raakte gewond aan haar gezicht maar wil geen aangifte doen. Een leidinggevende van KFC Tilburg laat aan het Brabants Dagblad weten dat er niet binnen is gevochten.