Weer aanhouding voor rellen Turks consulaat

58 min geleden

ROTTERDAM - De politie heeft een 16-jarige jongen aangehouden voor geweldpleging tijdens de rellen bij het Turkse consulaat in Rotterdam van vorige maand. Hij wordt ervan verdacht dat hij een steen naar naar politieagenten heeft gegooid. De jonge verdachte woont in de Maasstad en kwam zichzelf dinsdagavond melden bij de politie nadat die een foto van hem had gepubliceerd.