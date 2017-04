premium

15 kinderen in sporthal Rosmalen onwel door graffitispuiters

41 min geleden

Rosmalen - In een sporthal aan de T.M. Kortenhorstlaan in Rosmalen zijn woensdagmiddag vijftien kinderen onwel geworden doordat er buiten graffiti werd gespoten tegen een muur. De kinderen kregen last van ademhalingsproblemen tijdens het sporten. Ook klaagden ze over hoofdpijn en misselijkheid.