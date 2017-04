Panda’s geland op Schiphol

In Rhenen is een speciaal verblijf gebouwd voor het speciale bezoek uit China.

Medewerkers laden de kooien met de reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya in een KLM-vliegtuig voor hun reis naar Schiphol. De drie en een half jaar oude panda's zullen te zien zijn in Ouwehands Dierentuin in Rhenen.

Toeschouwers maken foto's in de kooien van de reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya voordat ze worden ingeladen in een KLM-vliegtuig voor hun reis naar Schiphol.

De reuzenpanda Xing Ya een dag voor zijn vertrek uit het Wolong National Nature Reserve in Wenchuan in het zuidwesten van China.

Na enkele toespraken worden de beesten op karretjes in hun kooi langs de toegestroomde belangstellenden en pers geleid. Later op de avond reizen de dieren per vrachtwagen door naar Rhenen. Na zestien jaar onderhandelen komen de panda's dan eindelijk aan in Ouwehands Dierenpark, waar het duo een grote publiekstrekker moet worden. In het Utrechtse park is een speciaal verblijf voor de dieren gebouwd.

De dieren legden de wereldreis af in speciaal vervaardigde boxen. Een Chinese verzorger reisde met ze mee. De dieren kregen aan boord kilo's bamboe mee.

China kondigde in oktober 2015 aan dat de reuzenpanda’s worden uitgeleend aan Ouwehands Dierenpark. Voor het park gaat daarmee een langgekoesterde wens in vervulling. De dieren blijven maximaal vijftien jaar in Rhenen. Wereldwijd zijn reuzenpanda's maar in achttien dierentuinen te zien. De beesten leven in het wild alleen in China.

