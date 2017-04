Warm welkom panda’s op Schiphol

In Rhenen is een speciaal verblijf gebouwd voor het speciale bezoek uit China.

Medewerkers laden de kooien met de reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya in een KLM-vliegtuig voor hun reis naar Schiphol. De drie en een half jaar oude panda's zullen te zien zijn in Ouwehands Dierentuin in Rhenen.

Toeschouwers maken foto's in de kooien van de reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya voordat ze worden ingeladen in een KLM-vliegtuig voor hun reis naar Schiphol.

De reuzenpanda Xing Ya een dag voor zijn vertrek uit het Wolong National Nature Reserve in Wenchuan in het zuidwesten van China.

De panda's konden na de landing in het dierenhotel van KLM even bijkomen van de reis. Vervolgens mocht een gezelschap van een paar honderd gelukkigen in een hal op het vrachtterrein een glimp opvangen van de dieren. Die werden in hun kooi langs de maar liefst honderd vertegenwoordigers van de media uit binnen- en buitenland gereden voordat ze in de vrachtwagen werden geladen die ze naar hun nieuwe thuis brengt in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. De beren ondergingen alle aandacht redelijk rustig.

Het is niet voor het eerst dat een dierentuin in ons land pandaberen krijgt. Wereldwijd zijn ze maar in achttien dierentuinen te zien. In Nederland had Safaripark Beekse Bergen in 1987 twee panda's enkele maanden op bezoek. China, waar de dieren in het wild leven, leent de panda's uit voor een periode van maximaal vijftien jaar. Marcel Boekhoorn, eigenaar van Ouwehands Dierenpark, zei na de aankomst dat een droom uitkomt. Hij zette zich de afgelopen zestien jaar in om de beren naar ons land te krijgen.

De beren waren woensdagochtend vertrokken vanuit Chengdu en waren zo'n 10,5 uur onderweg. Aan boord van de KLM-vlucht KL0892, waar voornamelijk menselijke passagiers op zaten, hadden de panda's een plek achter in het toestel in twee speciaal gemaakte boxen. Hun Chinese verzorger reisde met ze mee. Ook op sociale media is de aankomst van de panda’s groot nieuws.

Voor KLM was het de vierde keer dat de luchtvaartmaatschappij pandaberen vervoerde. ,,We hebben ervoor gezorgd dat deze speciale vipgasten een vipbehandeling hebben gekregen'', zei KLM-topman Pieter Elbers. Volgens hem was er vier keer zoveel aandacht voor de aankomst van de panda's als voor de terugkomst van het olympische team afgelopen zomer.

Het publiek moet nog even wachten voordat de beren zijn te zien. De komende weken gaan ze in quarantaine en krijgen ze de tijd te wennen aan hun nieuwe leefomgeving.

