Reuzenpanda’s hebben hun nieuwe thuis bereikt

In het centrum van Rhenen juichten onder meer de mensen die naar een ’pandaborrel’ waren geweest de vrachtwagen met daarin de panda's toe. Maar van een massale toeloop was geen sprake. Bij de ingang van het dierenpark stonden tientallen mensen te applaudisseren en te joelen. Maar de panda's zelf kregen ze niet te zien.

„We zijn thuis”, riep iemand gehuld in het pak van de mascotte van de dierentuin vanuit de ’pandabus’ die met de truck was meegereden.

Zaak langer open, maar geen extra bezoek

Restauranthouder Caspar Oldenburger had net als andere horeca-uitbaters zijn zaak opengehouden, maar ontving geen extra bezoekers. „Dat feesten zit niet zo in de Rhenenaren”, constateerde hij.

Foto: AFP

Het publiek kan zich pas over enkele weken aan de zeldzame dieren vergapen, want ze moeten eerst in quarantaine. De datum waarop Wu Wen (het vrouwtje) en Xing Ya (het mannetje) te zien zullen zijn in hun gloednieuwe verblijf, dat de naam Pandasia heeft gekregen, is nog niet bekend.