NS krijgt 1,25 miljoen boete voor falen met hsl

Dat heeft demissionair staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur) bekendgemaakt. De NS faalt met name met de beschikbaarheid van zitplaatsen in de tweede klas van de IC Direct. Ook was er vorig jaar te veel vertraging. De bewindsvrouw hanteert na het Fyra-debacle strenge regels. De NS krijgt na twee keer falen een laatste kans. Als het spoorbedrijf dit jaar weer slecht presteert op de lijn moet het samenwerken met concurrenten. De marktverkenning is al begonnen.

,,Over de hele linie presteerden NS en ProRail in 2016 beter dan de jaren daarvoor. Maar de HSL blijft helaas voor beiden een achilleshiel. Dit moet écht beter", aldus de bewindsvrouw.

De NS krijgt een boete van 1,25 miljoen omdat afspraken over het aantal zitplaatsen niet zijn nagekomen en de reizigers te veel last van vertragingen hadden. In de tweede helft van 2016 is het aantal vertragingen wel afgenomen. ProRail moet 1,05 miljoen betalen omdat minder treinen op tijd reden.

De HSL is een complexe spoorlijn. Dat komt omdat er onder meer een ander beveiligingssysteem is en er een ander voltage wordt gebruikt dan op het reguliere spoor. Onderzoekers stelden vorig jaar dat een even grote betrouwbaarheid als de gewone intercity op de HSL niet haalbaar is.

Op het gewone hoofdrailnet gaat het volgens Dijksma wel goed. Hier zitten de prestaties ,,in de lift". De reisinformatie en de wifi-capaciteit werden verbeterd. Goederentreinen reden vorig jaar minder op tijd, maar dat kwam vooral door werkzaamheden.