Docenten basisscholen willen staken

Veel docenten zijn bereid actie te voeren als het nieuwe kabinet onvoldoende investeert in het onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Onderwijsbond onder ruim vijfduizend mensen die in het onderwijs werken. In totaal 91 procent zegt te willen staken.

,,De actiebereidheid is groter dan ooit te voren", zegt Jan van de Ven, leraar in Overloon van actiecomité PO in Actie tegenover AD. "Als onze noodkreet niet wordt gehoord en er geen regeerakkoord en extra geld komt voor de basisscholen, gaat de boel plat. Vermoedelijk in september, niet in een week die aanluit op de vakantie."

De leerkrachten hebben volgens de peiling twee redenen om actie te voeren. In alle sectoren willen mensen een forse salarisverhoging. In het basis- en het voortgezet onderwijs is ook de roep om kleinere klassen sterk.

Voorzitter Liesbeth Verheggen is blij met de respons. „Ik vind het een mooi signaal richting politiek Den Haag.” Volgens Verheggen staat het water het personeel in het onderwijs aan de lippen. „Een nieuw kabinet kan zich niet de luxe permitteren te kiezen voor werkdrukbestrijding of loonsverhoging: het moet allebei aangepakt. In de aanloop naar de verkiezingen claimden we niet voor niets 2,3 miljard euro voor werkdrukbestrijding en 3,6 miljard euro voor salarissen in onze sector. Er is achterstallig onderhoud. Het moet allebei.”