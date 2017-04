Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Laatste helikopter terug van missie Mali

49 min geleden

DEN HAAG - De laatste helikopter die deelnam aan de VN-missie Minusma in Mali is donderdag teruggekeerd in Nederland. De Chinook-transporthelikopter werd door een C17 Globemaster-vliegtuig afgeleverd op vliegbasis Woensdrecht.