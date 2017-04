Nederland gaat JSF-motoren testen

Nederland was al aangewezen als een van de landen die de motoren van het nieuwe gevechtsvliegtuig gaan onderhouden, samen met Australië, Turkije en Noorwegen. De nog te bouwen testfaciliteit komt in 2019 net als de werkplaats voor het onderhoud in Woensdrecht te staan. Daarbij werkt Defensie samen met het ministerie van Economische Zaken en de provincie Noord-Brabant.