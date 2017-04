Tot 18 jaar geëist voor liquidatiepoging Diemen

In het requisitoir schetste justitie het beeld van een groep criminelen met een ’bikkelharde belevingswereld’. Volgens de officier vormden de mannen een nietsontziend ’moordcommando’ dat bereid was om liquidaties uit te voeren voor financieel gewin. „Voor sommige jongens is de status van de grote mannen in het criminele milieu zó groot dat ze proberen op te klimmen op de criminele ladder.”

Verdachten zwijgen

Over het motief van de aanslag is niets bekend geworden. De verdachten hebben altijd gezwegen. Tot ergernis van justitie. „Zo open als verdachten over hun plannen waren in de afgeluisterde gesprekken, zo gesloten zijn ze nu. Dat belooft weinig goeds voor de toekomst.”

De officier van justitie liet donderdagochtend foto’s zien van het interieur van de auto van Peter ’Pjotr’ R. Daarop was nog maar eens te zien hoe veel geluk het beoogde slachtoffer heeft gehad. Meerdere kogels doorboorden de bestuurdersstoel waarin het slachtoffer zat. Doordat hij na eerste schoten met zijn auto in een nabijgelegen sloot reed, kon hij onder water wachten totdat het schieten stopte.

De auto van Peter 'Pjotr' R. werd midden in een woonwijk doorzeefd met zeker tien kogels uit een kalasjnikov. Foto: ANP

Mislukte aanslag

„Knap recherchewerk heeft ervoor gezorgd dat deze mannen gepakt zijn”, zo stelde de officier. Enkele uren na de mislukte aanslag konden de verdachten al worden aangehouden. De politie hield hen al maanden in de gaten in verband met een onderzoek naar een Marokkaanse crimineel die op een dodenlijst stond. Hierdoor werden de mannen voorafgaand aan de moordpoging op Peter R. geobserveerd door de recherche. ’Uniek’, aldus justitie.

Daarnaast wist de politie de versleutelde PGP-telefoons, ook wel die door de verdachten gebruikt werden te kraken. Daaruit kwam zeer belastend emailverkeer naar voren. Ook de vermoedelijke opdrachtgever van de moord kwam hierdoor in beeld. Volgens justitie is dat Naoufal ’Noffel’ F. die onlangs door Ierland aan Nederland werd uitgeleverd. Zijn zaak dient later.

Tegen de 27-jarige Qio C., werd 18 jaar geeïst. Karim S. (31) krijgt, als het aan het OM ligt drie maanden minder. Tegen de nog altijd voortvluchtige verdachte Alejandro P (28) eiste justitie 15 jaar. De jongste verdachte; Genaro L. hoorde een eis van 14 jaar en 9 maanden.