Superjacht van 100 miljoen terecht aan ketting

De Ebony Shine is volgens de Zwitserse autoriteiten bezit van Teodoro Nguema Obiang Mangue, de zoon van de president van de Afrikaanse oliestaat Equatoriaal-Guinea. De Zwitsers doen onderzoek naar corruptie door de presidentszoon en vroegen het OM het in Nederland gelegen jacht aan de ketting te leggen. Het Afrikaanse land bepleitte tegenover de Zwolse rechters dat de boot niet van de zoon maar van het ministerie van Defensie is.

Een Zwitsers gerechtshof oordeelde eerder al dat het schip niet van de republiek is. Die uitspraak gebruiken de rechters in Zwolle als leidraad.

Het vonnis van donderdag betekent dat het jacht aan de ketting blijft. Het schip ligt sinds januari in Harlingen. Het schip kostte 100 miljoen dollar en is recent gerenoveerd. De Zwitsers lieten in ditzelfde witwasonderzoek elders in Europa al 21 exclusieve sportwagens in beslag nemen.