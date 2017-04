Abou Jahjah spreekt op Palestijns congres

Abou Jahjah, vorig jaar nog te gast in het VPRO-programma Zomergasten, stelt op zijn Facebookpagina dat geen enkele Nederlandse politicus bereid is gevonden de conferentie toe te spreken. „Allemaal zitten ze te bibberen van angst om als antisemiet afgeschilderd te worden door de propagandisten van „Israel””, schrijft hij op zijn Facebookpagina.

Het congres is georganiseerd door het Palestinian Return Centre (PRC) in Londen, die zegt zich in te zetten voor het lot van Palestijnse vluchtelingen in Europa. In 2007 werd dat congres eveneens in de Maasstad gehouden, gevolgd door jaarlijkse bijeenkomsten in onder meer Parijs, Berlijn, Brussel, Milaan en Malmö.

Leefbaar Rotterdam probeerde dit voorjaar het congres te verhinderen. Volgens raadslid Tanya Hoogwerf gaat het om een „Hamas-congres” en zou PRC banden onderhouden met die radicale Palestijnse beweging. Een motie werd in de gemeenteraad verworpen. „Ik ben verbijsterd. Rotterdam legt de rode loper uit voor terreurverheerlijkers”, zei Hoogwerf toen.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb meent dat een verbod strijdig is met de grondwet en de vrijheid van meningsuiting.

Op het congres wordt onder meer wordt gesproken over de zogenoemde Balfour-verklaring uit 1917. Honderd jaar geleden zou de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur James Balfour daarmee het fundament hebben gelegd voor „vestiging in Palestina van een nationaal tehuis voor het Joodse volk.” PRC eist verontschuldigingen voor die verklaring.

Volgens PRC gaat het in Rotterdam om een vreedzaam congres met Palestijnen uit onder meer Duitsland, België en Frankrijk. Een woordvoerder verwacht geen problemen. PRC wil laten zien „dat Palestijnse vluchtelingen een goed voorbeeld van integratie zijn.” Hij wijst er tevens op dat oud-premier Dries van Agt in 2007 aanwezig was in Rotterdam.