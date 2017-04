premium

Beveiliging bij The Passion op scherp

35 min geleden

LEEUWARDEN - UPDATE 19:00 - De gemeente Leeuwarden heeft op verschillende plaatsen in het centrum van de stad betonblokken laten plaatsen in verband met The Passion donderdagavond. De blokken zijn een van de vele veiligheidsmaatregelen en moeten bij een aanslag eventuele vrachtwagens of andere voertuigen stoppen.