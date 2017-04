premium

Kieskeurige panda’s verzot op Brabantse bamboe

1 uur geleden

ASTEN/AMSTERDAM - Het was even spannend, maar de bamboe uit het Noord-Brabantse plaatsje Asten valt in de smaak bij de reuzenpanda’s Xing Ya en Wu Wen. Kweker Bennie Nielen is blij dat de beren, die er om bekend staan kieskeurig te zijn, met plezier zijn bamboe naar binnen schrokken.