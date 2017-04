Bestrijding misdaadclans kostbaar

De overheid heeft er een hoop werk aan en het doorbreken van de overdracht van criminele patronen van de ene generatie op de andere is zeer lastig. Dat blijkt uit een donderdag verschenen onderzoek onder supervisie van de Tilburg University.

Simpele oplossingen daarvoor bestaan niet. Iedere familie vraagt om een individuele aanpak als wordt geprobeerd hun gedrag te veranderen of in te perken. Zware straffen alleen zijn onvoldoende om de misdaadclans uit te schakelen. De kans dat de families crimineel gedrag van generatie op generatie overdragen, is volgens de onderzoekers „zeer groot.” Dat geldt voor de mannen én de vrouwen.