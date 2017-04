Protest Eritreeërs in Veldhoven

De demonstratie is op het allerlaatste moment georganiseerd, nadat woensdag de locatie van de omstreden bijeenkomst bekend werd. Het is een initiatief van een voormalige staatssecretaris van Eritrea die in 2010 naar Nederland vluchtte omdat hij zich niet meer veilig voelde in zijn land.

De bijeenkomst is omstreden, omdat ook een vertrouweling van president Isaias Afewerki komt. Eritrea wordt met ijzeren hand geregeerd en Nederland is bezorgd over de mensenrechtensituatie in het Afrikaanse land. Het kabinet noemde het bezoek van regeringsadviseur Yemane Gebreab dinsdag „ongemakkelijk” omdat hij Eritreeërs gaat toespreken die hun land hebben verlaten.

Oud-staatssecretaris Kubrom Dafla Hosabay arriveerde donderdag als eerste in Veldhoven. Hosabay oordeelt dat het congres een poging is van het Eritrese regime om haar positie in Europa te verstevigen. Hij vindt dat de bijeenkomst verboden moet worden.

Het protest voor de poort van het conferentieoord verloopt rustig. Beveiliging controleert bij de ingang en de politie surveilleert. Bij de gemeente Veldhoven is geen toestemming gevraagd voor de demonstratie.

De tegenstanders willen zaterdag wederom en met meer mensen gaan demonstreren in Veldhoven, kondigde Hosabay aan. In Nederland wonen ongeveer 30.000 Eritreeërs.