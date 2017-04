Bij Diemen worden vier hogesnelheidswissels geplaatst en wordt aan de stations Diemen en Diemen-Zuid gewerkt. Die werkzaamheden starten in de nacht van donderdag op vrijdag en duren tot dinsdagochtend. Dat betekent dat er in het weekend geen treinverkeer mogelijk is tussen Weesp en Amsterdam Muiderpoort en Weesp en Amsterdam RAI/Amsterdam Bijlmer Arena. Er rijden dus ook geen sneltreinen en intercity’s. NS zet stop- en snelbussen in. De extra reistijd bedraagt tussen 15 en 30 minuten.

Ook rijden vanaf zondag tot en met 30 april geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen. De werkzaamheden zijn volgens beheerder ProRail nodig omdat op het traject onder meer een extra spoor wordt aangelegd. Vanaf september rijdt een extra trein tussen Groningen en Assen. Verder krijgt Assen een nieuw station en wordt er een tunnel gebouwd.

Per dag reizen 25.000 mensen met de trein over dit traject. Zij kunnen vanaf zondag gebruikmaken van pendelbussen. De extra reistijd bedraagt 15 tot 45 minuten.

Verder zijn in het paasweekend nog werkzaamheden op de routes Rotterdam-Dordrecht-Roosendaal/Breda en tussen Venlo en Horst-Sevenum. Volgens NS rijden hier wel treinen, maar minder dan normaal.

De NS adviseert reizigers de reisplanner te checken voordat ze op pad gaan.

Weekendtreinen verlengd

Vanaf het paasweekend worden de weekendtreinen op enkele belangrijke verbindingen verlengd. Vooralsnog gaat het om twee routes, die tussen Randstad - Twente en Randstad - Groningen. Het ligt in de planning om weekendtreinen op meer trajecten te verlengen, aldus de NS.

Volgens een woordvoerder was het aantal reizigers in de weekends „de laatste maanden hoger dan verwacht.” De NS streeft ernaar om alle mensen een zitplaats te bieden. Het aantal rijtuigen in de weekends zal daarom worden verdubbeld, van drie naar zes of van vier naar zeven of acht stuks.

De eerste verlengde treinen vertrekken zaterdagochtend. Omdat het paasweekend tot en met maandag duurt, vertrekt de laatste trein die avond om 20.53 uur vanaf Rotterdam naar Enschede.