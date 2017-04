Vakbond start lenteoffensief

Het vonnis van de rechter was een tegenslag voor Jumbo. Het bedrijf hoopte dat de staking verboden zou worden omdat het vreest voor lege schappen tijdens het paasweekend, een van de drukste tijden van het jaar. „Wij zijn teleurgesteld door de uitspraak en beraden ons op vervolgstappen”, liet een woordvoerster weten.

De vakbond was ermee in zijn nopjes dat het stakingsverbod er niet kwam. „Dit is een overwinning van de werknemers. Zij hebben laten zien dat ze bereid zijn om te vechten voor een goede cao. De rechter is hier klip en klaar over: de sociale partners gaan over het inhoudelijk aspect en niet de rechter”, aldus de FNV.

