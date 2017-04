Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Politie flyert in onderzoek Stieltjeskanaal

35 min geleden

COEVORDEN - De politie gaat vrijdagochtend flyeren en voorbijgangers aanspreken in Stieltjeskanaal, bij Coevorden (Drenthe). Daar werd twee weken geleden een dode man in de kofferbak van een auto gevonden. Hij was om het leven gebracht. De politie hoopt meer informatie en tips te krijgen.