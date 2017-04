Paasdrukte komt op gang

De ANWB verwacht dat vrijdag veel dagjesmensen erop uit trekken. Verder wordt het met name maandag (tweede paasdag) druk, door dagtripjes en terugkerend vakantieverkeer. Rond de paasdagen openen veel pretparken weer hun deuren. In het oosten van het land gaan veel mensen kijken naar de paasvuren.

In Limburg is het outletcenter bij Roermond een populaire trekpleister. Zondag is in die provincie ook de wielerklassieker Amstel Gold Race. Andere favoriete bestemmingen zijn de Keukenhof in de Bollenstreek, de Paasraces in Zandvoort en Paaspop in Schijndel. Volgens traditie zal het ook bij meubelboulevards weer dringen zijn, op het parkeerterrein en bij de kassa’s.