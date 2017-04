Doden bij Dishoek blijkt echtpaar met vijf kinderen

De vijf kinderen van het echtpaar zijn inmiddels opgevangen. Het gaat om twee minderjarigen kinderen van drie tot dertien jaar en drie meerderjarige kinderen. Jeugdhulpinstellingen en familierechercheurs zijn ingeschakeld om de kinderen bij te staan. De kinderrechter heeft de voorlopige voogdij voor de minderjarigen geregeld.

Een passant ontdekte de twee lijken donderdag rond 09.30 uur in het bosgebied in Dishoek (gemeente Veere). De man en de vrouw zijn door geweld om het leven gekomen. Op de plaats waar de doden werden aangetroffen stond een blauwe Mercedes.

Het forensisch onderzoek heeft tot in de nacht geduurd. De politie hoopt zaterdag tot een definitieve identificatie te komen.

Agenten hebben inmiddels samen met de rechter-commissaris onderzoek gedaan in de woning van de slachtoffers aan de Tamariskenlaan in Middelburg. Over de toedracht is nog niets bekend.