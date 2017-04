Hondje Flaco uit rioolbuis gered

Flaco was gisteren met zijn baasjes op pad toen hij ergens van schrok. Toen het tuigje vervolgens los schoot, zette hij het plots op een lopen. Op zoek naar een veilig plekje zocht het viervoetertje zijn heil in een rioolbuis.

Foto: Politie

Wat de baasjes ook probeerden: Flaco was zelfs niet met snoepgoed te verleiden om uit zijn schuilplek tevoorschijn te komen. Ten einde raad, belden de eigenaren daarop met de politie. Omdat de buis echter half onder water stond, besloten de agenten een beroep te doen op hun collega-hulpverleners van de brandweer.

Een van hen kroop in een waterdichte outfit de krappe buis in om enkele seconden later - met Flaco in de armen - aan de andere kant weer tevoorschijn te komen. Waar het hondje werd herenigd met zijn blijde baasjes.