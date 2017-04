Eritrese conferentie mag niet doorgaan

De burgemeester besloot donderdag de bijeenkomst te verbieden wegens twee incidenten, bij een protestactie. Daarbij waren tegenstanders van de conferentie betrokken. De bijeenkomst van de jongerenbeweging is omstreden, omdat ook een vertrouweling van president Isaias Afewerki komt. Eritrea wordt met ijzeren hand geregeerd.

Kort geding

De organisatie van de conferentie is naar de rechter gestapt om bezwaar te maken tegen het verbod. Het kort geding ging om 15:00 van start. Als de rechter het verbod van de gemeente afwijst en de conferentie doorgaat, willen tegenstanders van het regime morgen opnieuw demonstreren.

Toch van start

Ondanks een verbod door de burgemeester van Veldhoven is een de conferentie van een Eritrese jongerenorganisatie in die plaats vrijdag toch van start gegaan. Op sociale media verschenen foto’s en filmpjes van een zaal vol congresgangers. Leden van de YPFDJ poseren met oranje t-shirts met ’13th YPFDJ-conferentie Holland.’ Het is niet duidelijk of dit gasten betreft die al eerder in het hotel waren.