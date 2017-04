Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

’Thuiszorgsector lijdt 149 miljoen verlies’



UTRECHT - De thuiszorgsector lijdt per jaar in totaal bijna 150 miljoen euro verlies. Dat komt doordat persoonlijke verzorging aan huis meer kost dan het maximumtarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hiervoor hanteert. Verpleging aan huis levert wel winst op, omdat de kostprijs voor dit onderdeel lager is dan het NZa-tarief.