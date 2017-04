Eerste bussen met Eritreeërs vertrokken uit Veldhoven

Honderden jonge Eritreeërs verbleven vrijdagavond nog altijd in conferentiecentrum Koningshof in Veldhoven. Burgemeester Jack Mikkers bepaalde eerder op de dag dat ze om 20.00 uur weg moesten zijn, maar een uur later waren de bezoekers echter nog binnen. Rond 22.00 uur werd duidelijk dat de eerste Eritreeërs vertrokken waren.

Op en rond Koningshof zijn vrijdagavond veel politiemensen aanwezig, inclusief mobiele eenheid. Erboven hangt een politiehelikopter.

Bijeenkomst jongerenbeweging

Ruim vijfhonderd Eritreeërs zijn naar Veldhoven gekomen voor een bijeenkomst van een jongerenbeweging. Die heeft nauwe banden met het autoritaire regime dat de dienst uitmaakt in het Afrikaanse land. De rechterhand van president Isaias Afewerki zou komen spreken.

Eritreeërs die het regime juist zijn ontvlucht, demonstreerden donderdag bij het congrescentrum aan de rand van Veldhoven. Nadat tijdens de betoging ongeregeldheden waren uitgebroken, besloot de burgemeester de conferentie te verbieden om de openbare orde te beschermen. De organisatie hoopte vrijdag het verbod via de rechter ongedaan te maken, maar kreeg nul op het rekest.