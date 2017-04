Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Eritreeërs nog niet weg uit congrescentrum

49 min geleden

VELDHOVEN - UPDATE 21.10 uur - Honderden jonge Eritreeërs verblijven vrijdagavond nog steeds in conferentiecentrum Koningshof in Veldhoven. Burgemeester Jack Mikkers bepaalde eerder op de dag dat ze om 20.00 uur weg moesten zijn, maar een uur later waren de bezoekers nog binnen. De gemeente heeft meerdere bussen laten voorrijden om de conferentiegangers „naar elders” te brengen, vertelde een woordvoerster.