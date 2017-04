Cornielje blijft commissaris Gelderland

De huidige termijn van Cornielje eindigt op 31 augustus. Hij heeft een grote hersentumor en de prognose is heel slecht, maakte hij afgelopen maandag nog bekend. Twee dagen later besloten de Gelderse Statenleden unaniem om hem voor te dragen voor nog een termijn. Cornielje noemde dat „een geweldige steun in de rug, die moed en kracht geeft om de komende onderzoeken in te gaan”.

ZIE OOK: Gelderland wil door met zieke Cornielje

De 58-jarige Cornielje (VVD) trad in 2005 aan als commissaris in zijn geboorteprovincie Gelderland. Daarvoor was hij Tweede Kamerlid. Hij is populair en wilde zelf graag nog eens zes jaar in „zijn geliefde Gelderland” blijven.