Klink voor coalitie met GroenLinks

28 min geleden

Oud-CDA-minister Ab Klink hoopt dat CDA, D66 en VVD erin slagen een kabinet te vormen met GroenLinks. „Ik ben er blij mee. Duurzaamheid vind ik zó’n ondergeschoven kindje in Nederland, dat ik echt hoop dat D66 en GroenLinks in dat opzicht van meerwaarde zijn”, zegt Klink in een interview dat het AD zaterdag publiceert.