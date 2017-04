Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Hennepkwekerij bij ambtenaar justitie

Gisteren, 22:27

NIEUW-VOSSEMEER - Een medewerker van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is geschorst nadat in zijn woning een kleine hennepplantage was ontdekt. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie, waar de dienst onder valt, vrijdag laten weten na berichtgeving van BN De Stem.