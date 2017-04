3500 bezoekers verwacht op congres Palestijnen

De bijeenkomst wordt bijgewoond door een waarnemer van het Openbaar Ministerie, die zal beoordelen of in het openbaar geen woorden worden gebruikt die in strijd zijn met de wet .

Het congres is georganiseerd door het Palestinian Return Centre (PRC) in Londen, dat zich in zegt te zetten voor Palestijnse vluchtelingen in Europa. In 2007 werd dat congres eveneens in de Maasstad gehouden. Oud-premier Dries van Agt was daar destijds bij.

Op het congres wordt gesproken over de zogenoemde Balfour-verklaring uit 1917. Honderd jaar geleden zou de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur James Balfour daarmee het fundament hebben gelegd voor „vestiging in Palestina van een nationaal tehuis voor het Joodse volk.” PRC eist daarvoor excuses.