premium

Schippers: zo nodig zomer door

3 uur geleden

DEN HAAG - Informateur Edith Schippers schuift desnoods haar zomervakantie op als de onderhandelingen over een nieuw kabinet in juli nog niet zijn afgerond. Uit haar vakantieplannen is in ieder geval niet op te maken of het voor juli buigen of barsten is voor VVD, CDA, D66 en GroenLinks, liet haar woordvoerder zaterdag weten.